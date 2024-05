Inter-Lautaro, le prime immagini dell’agente Camano dopo l’incontro

Continua a tenere banco in casa Inter la situazione legata al rinnovo di Lautaro Martinez. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse voci riguardanti le richieste dell'attaccante nerazzurro per prolungare il proprio contratto, mentre la dirigenza campione d'Italia ha sempre mostrato ottimismo a proposito della trattativa.

Le immagini dopo l'incontro

I colloqui tra i dirigenti dell'Inter e Alejandro Camano (agente del giocatore) continuano, e - come annunciato - le parti si sono incontrate oggi per discutere del rinnovo di contratto dell'attaccante argentino. Al termine della seduta, inoltre, Camano ha anche incontrato lo stesso Lautaro per fare il punto della situazione. Saranno dunque giorni decisivi per capire se l'Inter e il proprio capitano troveranno un accordo per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.