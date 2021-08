Inter, prove di rinnovo con Lautaro. L'agente: "Vuole rimanere"

Sono ore calde in casa Inter.

Il mercato è entrato nel vivo: con la partenza di Lukaku al Chelsea, si intensificano ore le operazioni per il club nerazzurro.

Oltre ai movimenti in entrata (con Dzeko e Dumfries prossimi alla firma), l'Inter ora ha programmato anche un incontro con gli agenti di Lautaro Martinez per parlare del futuro.

Nella prossima settimana le parti si incontreranno a Milano e discuteranno sulle possibilità di rinnovo del giocatore argentino: l'incontro sarà decisivo non tanto per arrivare alle firme quanto per capire se ci siano davvero i margini per prolungare l'avventura insieme (fino al 2026) o meno.

Le parole dell'agente: "Lautaro sta bene all'Inter. Resterà a meno di offerte da club inglesi"

Intanto, l'agente di Lautaro ha parlato ai microfoni di TyCSports, confermando la volontà del giocatore di non voler andarsene: "Non lascerà l'Inter nonostante le proposte da club inglesi. Lautaro è contento all'Inter e ama il club. Ci incontreremo la prossima settimana per parlare del nuovo contratto. Lui vuole rimanere: vedremo".