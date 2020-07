L'Inter può riprovarci per Kessie

Era già stato un obiettivo di gennaio per il centrocampo nerazzurro ma adesso Conte e il club possono provare ad insistere di nuovo per lui per arricchire il reparto con un giocatore molto fisico.

Si tratta di Franck Kessie. L'ivoriano finora in stagione ha collezionato 27 presenze, 1 gol e 1 assist con la maglia del Milan, ma è difficile che il club rossonero se ne privi per darlo proprio all'Inter.

In caso comunque sarebbe da capire con quale formula poter concretizzare questa operazione, se con un possibile scambio (proposto mesi fa con Gagliardini ma declinato dal Milan) o meno.