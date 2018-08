Inter-Keita, le cifre dell’affare con il Monaco

Affare ormai fatto o quasi, ultimi dettagli da limare, poi Keita Baldé tornerà in Italia ma questa volta all’Inter. La società nerazzurra ha raggiunto un accordo ormai totale per l’ex Lazio, con il talento classe 1995 che andrà a rinforzare la rosa di Spalletti: prestito oneroso a 5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 34 milioni di euro.

Il calciatore, che il Monaco non ha convocato per la gara d’esordio in Ligue1, firmerà poi un contratto di 1 anno più ulteriori 4 stagioni in caso di riscatto. Nell’operazione, almeno al momento, non rientra Candreva non ancora convinto ad accettare il trasferimento al Monaco.