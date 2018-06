Inter, i dettagli delle offerte per Verdi e Politano

La società nerazzurra si è presa una settimana di tempo per decidere se affondare sull'esterno del Bologna che sembra vicino al Napoli, per l'attaccante del Sassuolo si pensa al prestito con diritto di riscatto.

Archiviata una stagione che ha visto la squadra di Spalletti chiudere al quarto posto assicurandosi la partecipazione alla prossima Champions League, l'Inter ora pensa al calciomercato e cerca un esterno d'attacco. Gli obiettivi sono due: Simone Verdi e Matteo Politano.

Per il giocatore del Bologna la trattativa è molto complicata, obiettivo quasi sfumato. Il Napoli infatti ha già trovato l'accordo con la società rossoblu con la quale c'è l'intesa sulla base di 25 milioni, ora si aspetta il sì del giocatore che è impegnato con la Nazionale. L'Inter si era presa una settimana di tempo prima di provare ad accelerare la trattativa ed è quindi molto più indietro rispetto al club di De Laurentiis. I nerazzurri si erano fermati ad un'offerta di 8 milioni per il prestito più 14 per il diritto di riscatto.

La stessa formula proposta al Bologna per l'ex Milan, i nerazzurri vorrebbero usarla per l'esterno d'attacco del Sassuolo, Matteo Politano, profilo molto gradito a Luciano Spalletti. Esterno cercasi per l'Inter: Verdi ormai è sempre più lontano, i nerazzurri continuano invece a seguire Matteo Politano.