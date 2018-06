Napoli, accordo col Bologna per Verdi: atteso il sì del giocatore

Era stato il grande obiettivo di inizio gennaio del Napoli, per provare a difendere il primo posto e strappare lo scudetto alla Juventus. Ora Simone Verdi è nuovamente vicino agli azzurri, che hanno ripreso il discorso con il Bologna sei mesi dopo il 'no' dell'esterno classe 1992.

Questa volta l'affare dovrebbe andare in porto, il Napoli ha nuovamente trovato l'accordo con i rossoblu. Operazione da 25 milioni di euro, investimento importante per gli azzurri che vogliono regalare Verdi a Carlo Ancelotti.

E decisione che ora spetta allo stesso calciatore, che dovrà dare una risposta al rientro dagli impegni con la Nazionale. Rispetto a gennaio, quando Verdi decise di non voler cambiare squadra in corsa, questa volta si va verso il sì.

Anche perchè l'Inter sembra molto indietro, i nerazzurri hanno preso tempo fino alla settimana prossima. E poi c'è da considerare la posizione del Bologna, che ha prospettato al calciatore due sole alternative: o la partenza verso Napoli o la permanenza in rossoblu.

Inoltre l'accordo verbale tra gli azzurri e Verdi c'è già, ora bisognerà mettere il tutto nero su bianco. Di certo non una semplice formalità, ma comunque un ulteriore indizio che fa ben sperare il Napoli sul buon esito di questa trattativa.

Si attende quindi la decisione di Simone Verdi. Ma, come detto, l'indecisione dell'Inter, la posizione rigida del Bologna e il fatto che la trattativa sia comunque in fase avanzata, fanno propendere per il sì. E, a distanza di sei mesi, questa volta potrebbe davvero celebrarsi il matrimonio tra il Napoli e Simone Verdi.