L’intervista e le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Barcellona Xavi ai microfoni di France Football: “Sono alla ricerca di un progetto per tornare ad allenare”

Era il 24 maggio dello scorso anno, quando Xavi fu esonerato dalla panchina del Barcellona per lasciare il posto a Flick.

L’ex centrocampista Blaugrana concluse la sua stagione senza trofei, terminando LaLiga al secondo posto e uscendo ai quarti di Champions e Coppa di Spagna.

Da lì, Xavi non ha più allenato, ma non ha mai nascosto il desiderio e la volontà di tornare quanto prima su una panchina di una squadra di calcio.

E in merito a ciò, lo spagnolo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “France Football“. Di seguito, le sue parole.

Le parole e le dichiarazioni di Xavi

Lo spagnolo ha così iniziato la sua intervista: “Tornare ad allenare? Non ho nulla di definito ancora, sono aperto a qualsiasi offerta. In Liga non credo di tornare ad allenare, sto cercando un progetto stimolante. Ho l’ambizione di vincere trofei. Ascolterò le diverse offerte”.

E non si pone nemmeno limiti sul suo (possibile) futuro: “Voglio vincere la Champions, l’Europeo, il Mondiale… Perché magari non allenare una Nazionale? Tra gli allenatori in attività oggi che mi piacciono di più ci sono Guardiola, Kompany e Slot. I miei giocatori devono divertirsi, vincere titoli e sviluppare un calcio attraente per i tifosi“.

Ha infine concluso parlando del suo periodo da allenatore al Barcellona, durato 3 stagioni e con due trofei in bacheca: “Se guardate il mio record quando ero al Barça contando anche il mio periodo da allenatore è molto positivo. Il club stava attraversando uno dei periodi più difficili della sua storia, forse addirittura il peggiore dall’inizio del millennio“.