Inter, Gosens molto vicino all'Union Berlino: via libera per Carlos Augusto

L'Inter ha già chiuso diversi colpi importanti sia in entrata che in uscita, ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere. Il più importante riguarda il reparto offensivo, per il quale i nerazzurri stanno valutando diversi nomi tra cui quello di Marko Arnautovic. Quanto alla difesa, la cessione di Robin Gosens all'Union Berlino può dare al club milanese l'opportunità di affondare per Carlos Augusto del Monza.

Gosens all'Union Berlino può portare Carlos Augusto all'Inter

Già a partire dai primi di giugno avevamo accostato Carlos Augusto all'Inter. I nerazzurri, infatti, avevano intenzione di tutelarsi nel caso in cui fosse arrivata un'offerta per l'esterno tedesco. Ora che il trasferimento dell'ex Atalanta si fa sempre più probabile, l'Inter si prepara a riprendere i contatti con il Monza per l'acquisto del brasiliano: operazione da circa 13-15 milioni, da cui il Corinthians, ex squadra di Carlos Augusto, ricaverà il 40% del totale.

I numeri stagionali di Gosens e Carlos Augusto

Gosens e Carlos Augusto ricoprono lo stesso ruolo in campo, potendo giocare sulla fascia sinistra sia da terzini che da esterni di centrocampo. I due però hanno avuto un impatto ben diverso l'uno dall'altro nella scorsa stagione.

Gosens infatti ha sì collezionato un buon numero di presenze, cioè 49 fra Champions League, Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, senza però impressionare allenatore e tifosi nerazzurri. Ne è una dimostrazione il suo contributo davanti alla porta: 4 gol e 0 assist nel corso dell'annata.

Invece il brasiliano si è reso ben più pericoloso in fase realizzativa, realizzando ben 6 reti e 5 assist in 37 partite giocate e diventando un elemento inamovibile nella rosa di Palladino.