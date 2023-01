Inter, in uscita Gagliardini: c'è il Nottingham Forest

"Non sono più disposto a fare questo minutaggio". Con queste parole Roberto Gagliardini aveva fatto il punto sulle sue decisioni, lasciando poche speranze a un futuro ancora nerazzurro. Poche presenze, pochi minuti per il classe 1994, che in questa stagione in Serie A con Simone Inzaghi ne ha collezionate appena 8.

Inter, su Gagliardini c'è il Nottingham Forest

Questa insoddisfazione da parte del giocatore, in scadenza di contratto a fine stagione, lo hanno spinto sul mercato: sul centrocampista dell'Inter c'è Nottingham Forest. C'è un sondaggio da parte del club inglese che è al lavoro per portare Gagliardini in Premier League, da capire se per l'estate o se ci sarà un tentativo anche negli ultimi giorni di mercato.