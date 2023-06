Inter, incontro col Sassuolo per Frattesi

Giornata importante in casa Inter: c'è stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Simone Inzaghi, per programmare il futuro.

L’allenatore ha chiesto garanzie tecniche importanti in vista della prossima annata, forte dei risultati raggiunti: Inzaghi (per il quale non si è parlato oggi di rinnovo di contratto) vorrebbe la conferma dei principali calciatori in rosa, il ritorno di Lukaku e in generale un mercato impostato per aumentare la qualità del gruppo per realizzare un ulteriore step di crescita. Nell'incontro si è parlato per esempio di Koulibaly e della volontà di chiederlo in prestito al Chelsea.

Nel confronto, i dirigenti hanno comunque sottolineato che si dovrà portare avanti qualsiasi trattativa in modo sostenibile, senza escludere alcune partenze se “necessarie”. Da capire chi potrebbe essere sacrificabile.

Inter, cena con il Sassuolo per Davide Frattesi

Per cercare di aumentare la competitività, comunque, sono in corso delle riflessioni sul centrocampo: c'è stata una cena con il Sassuolo per capire come impostare la trattativa per Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 resta un obiettivo concreto per rinforzare la squadra. Un altro profilo sotto osservazione resta il serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

Il giocatore ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, dichiarando: “Nella mia carriera sono sempre andato avanti step dopo step, almeno nella mia testa bisogna fare prima un altro passaggio in una squadra italiana e poi solo dopo andare fuori. Sono convinto che prima o poi ci andrò, ma bisogna andarci pronti".