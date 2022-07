Inter, senza Bremer cambiano le strategie di mercato

Con Gleison Bremer sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus, l'Inter deve cambiare le proprie strategie per rinforzare la difesa. I nerazzurri infatti dopo aver perso Ranocchia, in difesa difficilmente faranno partire Milan Skriniar e soprattutto dovranno cercare un profilo in più per il pacchetto arretrato per coprire l'addio dal difensore ora al Monza.

Inter, come cambiano le strategie se non arriva Bremer

Per quanto riguarda il centrale slovacco, l'Inter non lo lascerà partire a meno che non arrivino cifre molto importanti. Al momento non sembra che il PSG abbia intenzione di presentare offerte a cifre elevate. Per questo motivo il futuro di Skriniar al momento sembra essere ancora in nerazzurro.

Adesso quindi l'Inter ha come obiettivo prioritario quello di trovare un sostituto di Ranocchia. La pista Bremer è ormai sfumata.