Inter, niente rinnovo per Borja Valero: si libererà a parametro zero

Spesso elogiato da Antonio Conte per il suo atteggiamento sempre rispettoso e per l'impegno dimostrato durante tutta la stagione, Borja Valero potrebbe però presto lasciare l'Inter.

Se in un primo momento sembrava che il calciatore dovesse prolungare il proprio contratto che scadrà nei prossimi giorni, l'ultimo vertice avvenuto tra i dirigenti nerazzurri ha cambiato le carte in tavola portando le parti verso la separazione. L'Inter punterà su altri profili e così Borja Valero sarà libero di valutare eventuali proposte per trasferirsi a parametro zero.

Alcuni club di Serie A hanno già mostrato il loro interesse per il calciatore, entrato nel mirino di Genoa e Parma. Non è però da escludere nemmeno un clamoroso ritorno alla Fiorentina, lasciata tre stagioni fa dopo 5 campionati giocati con la maglia viola. Intanto l'Inter è sempre più vicina a chiudere per Aleksandar Kolarov: non c'è ancora l'intesa totale con la Roma ma il sì definitivo potrebbe arrivare nelle prossime ore.