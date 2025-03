Da rimpianto del Tottenham a pilastro dell’Az: Troy Parrott, l’oro di Alkmaar

Alla scoperta del giovane talento irlandese Troy Parrott, cresciuto nel Tottenham.

L’Eredivisie, da sempre, è un territorio di conquista per tanti attaccanti. In Olanda ne sono passati diversi come ad esempio Ibrahimovic e Suarez ai tempi dell’Ajax, Ronaldo col PSV Eindhoven, e più recentemente Santiago Gimenez col Feyenoord.

Adesso sembra che ci sia già un giovane talento pronto a far parlare di sé, ossia Troy Parrott, 22enne attaccante irlandese dell’Az Alkmaar cresciuto nel Tottenham. Reduce dall’ottima stagione con l’Excelsior dove ha realizzato 17 gol in 29 partite, Parrott non ci ha messo molto tempo a prendersi una maglia da titolare sotto la guida di Maarten Martens, uno dei più giovani allenatori del campionato (classe ’84) e icona del club viste le oltre 150 presenze con l’Az dal 2006 al 2014.

Con l’Az ha messo insieme un bottino di 13 gol, ma ciò che sorprende di questo ragazzo è la facilità con la quale riesce ad andare in gol e a essere sempre decisivo. Il 14 settembre, nel caldissimo impianto dell’AFAS Stadion, Parrott si è messo in mostra realizzando addirittura un poker nella più che tennistica vittoria per 9-1 contro l’Herenveen.

Un prospetto destinato a palcoscenici ancora più importanti. Ha mosso i primi passi nel Belvedere FC, piccolo club situato nella sua Dublino, per poi essere acquistato giovanissimo dal Tottenham. Poi una serie di prestiti nel nord di Londra tra Millwall, Ipswich, MK Dons e Preston North End per sbarcare definitivamente in Olanda con l’Excelsior. L’area scounting dell’Az ci ha visto lungo: da Dennis Haar a Stephan Etten, tutta una squadra al completo per assicurarsi il nuovo talento del calcio irlandese.

La bottega di Alkmaar: da Koopmeiners a Reijnders

In casa Az sanno come si fa a scovare talenti. Sanno farlo in primis grazie a due caratteristiche, ossia l’attenzione per il settore giovanile e al lavoro dello scouting sia in Olanda che all’estero. Gudmundusson venne acquistato dal PSV, mentre il bomber greco Pavlidis dal Willem II. Koopmeiners è un prodotto del vivaio, mentre Reijnders venne prelevato dal PEC Zwolle per poi farlo maturare con lo Jong Az Alkmaar.

Fuori dall’Olanda, c’è particolare attenzione verso campionati meno blasonati come quello giapponese che ha portato l’acquisto di Sugawara a soli 19 anni dal Nagoya Grampus. Tra le numerose cessioni spiccano anche quelle di Karlsson e Beukema al Bologna e Myron Boadu al Monaco. Tutti capolavori firmati Max Huiberts, DS dell’Az.

Rapidità, forza e fiuto del gol: chi è Troy Parrott?

L’irlandese è un mix di rapidità, forza fisica, e un fiuto del gol che lo ha posizionato al secondo posto nella classifica cannonieri dell’Eredivise. Anche in Italia abbiamo avuto modo di conoscerlo visto il gol realizzato contro la Roma in Europa League.

Non solo centravanti, ma anche adattabile come ala destra o sinistra in un 4-3-3. L’Az l’ha prelevato per poco più di 4 milioni, ma il suo valore si è già raddoppiato. Sarà proprio Parrott la prossima plusvalenza dell’Az?

A cura di Gerardo Guariglia