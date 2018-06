Inter, attesa per Nainggolan: Spalletti arriva in sede

Ha completato tutto l’iter medico in giornata: prima le visite all’Humanitas a Rozzano in mattinata, poi la seconda parte di test al Coni. Adesso Radja Nainggolan è atteso in sede per firmare il contratto con l’Inter: tanti i tifosi che stanno aspettando l’arrivo del Ninja, pronti a un nuovo caloroso abbraccio.

A dare il benvenuto a Nainggolan ci sarà anche Luciano Spalletti: l’allenatore dell’Inter infatti è arrivato proprio in questi minuti nella sede del club dove a breve arriverà anche il centrocampista belga.

[videosky id="430869"][/videosky]