Inter, Asllani ha firmato il suo contratto e lascia la sede nerazzurra - LIVE

Giornata di visite mediche e firma sul contratto per il nuovo centrocampista dell'Inter Asllani

18:48 - Asllani ha firmato il contratto che lo lega ufficialmente all'Inter. Il centrocampista ha lasciato la sede nerazzurra.

15:05 - Terminata l'idoneità sportiva al CONI per il giovane centrocampista. Uscendo dalla sede del CONI, l'ormai ex Empoli ha salutato i suoi nuovi tifosi.

09:41 - Il classe 2002 ha terminato ora la parte di visite all'Humanitas. Adesso, il passaggio al CONI per ottenere l'idoneità sportiva; poi, la firma sul contratto.

08:50 - Asllani è arrivato alla Clinica Humanitas per iniziare le visite mediche.

Asllani: svolte le visite mediche, poi la firma

L'Inter 2022-23 sta iniziando a prendere forma. Dopo le visite mediche per Mkhitaryan dei giorni scorsi, oggi (mercoledì 29 giugno), presso la Clinica Humanitas, si è presentato Kristjan Asllani. Il centrocampista classe 2002, dopo un'ottima seconda parte di stagione all'Empoli, è pronto a unirsi ai nerazzurri.

L'accordo tra Inter e Empoli per Asllani era stato raggiunto da giorni. Adesso il centrocampsita, albanese di nascita e nazionalità, ma cresciuto a Buti (in provincia di Pisa), è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il classe 2002 sta le visite mediche di rito con l'Inter, per poi firmare il contratto e diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter.