Insigne-Toronto, domani l'annuncio: i dettagli

Sabato 8 gennaio sarà l'Insigne day per il Toronto. Alle ore 15.00, infatti, il club canadese annuncerà ufficialmente l'arrivo dell'attaccante del Napoli che già nei giorni scorsi ha firmato il contratto. Alle ore 17.00, invece, il presidente del Toronto, Bill Manning, terrà una conferenza stampa con i giornalisti americani.

Insigne-Toronto, le cifre

Insigne lascerà il Napoli a parametro zero visto il contratto in scadenza a giugno. Terminerà comunque la stagione in azzurro, prima di trasferirsi in Canada dal 1° luglio. Insigne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo da 11,5 milioni di euro più 4,5 di bonus.