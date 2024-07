Immobile-Besiktas: si attende solo il via libera di Lotito

Ciro Immobile è ormai vicinissimo al Besiktas: stamattina martedì 9 luglio è arrivato il contratto dal club turco e ora si aspetta solo il via libera del presidente Lotito.

Immobile-Besiktas: si attende il via libera di Lotito

L'attaccante biancoceleste, infatti, nonostante la richiesta di 5 milioni di euro del club, ha chiesto alla Lazio di essere liberato per tutto quello che ha fatto nella sua avventura a Roma. Il Beskitas non vuole infatti pagare l'indennizzo. Il contratto per Immobile - comunque - è di 6 milioni netti per due anni.

In queste ore ci sono le ultime chiamate tra gli agenti e i legali dei turchi. Le condizioni sono quelle stabilite e accettate di fatto dalle parti.

