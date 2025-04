Lamine Yamal (crediti foto: Kings League)

Lamine Yamal entra in Kings League. Annunciata la sua partecipazione al Mondiale per Club di Parigi che si terrà a giugno

Il talento classe 2007 del Barcellona, Lamine Yamal, ha presentato La Capital CF, squadra che guiderà nella Kings World Cup Clubs 2025 di Parigi nel mese di giugno.

Il nome della squadra fa riferimento alle origini del giovane ragazzo, il quale ha anche confermato la partecipazione in Kings League Spain dopo il debutto nella competizione.

Le prove dei giocatori, infatti si terranno il 1° maggio a Mataró, città natale di Lamine Yamal. La Capital CF affronterà i club campioni delle leghe della Kings League di tutto il mondo insieme a La Cobra, lo streamer che lo accompagnerà.

Jake Paul, che ha anche confermato la sua partecipazione al mondiale dei club, e la squadra del Kun Agüero, saranno gli altri Wildcard che faranno parte del torneo.

Lamine Yamal in Kings League: l’annuncio

La notizia è stata diffusa al programma After Kings, trasmesso in diretta dalla sede Kings League di Barcellona. Durante l’evento sono stati annunciati i presidenti delle squadre Wildcard, la sede della Kings World Cup e altri dettagli come il lancio di 500 maglie in edizione limitata de La Capital CF.

Ma soprattutto è apparso in diretta Lamine Yamal per comunicare la sua partecipazione effettiva come Wildcard.

Novità sul Mondiale per Club della Kings League

Tra le novità, il fatto che i vari Jake Paul, Adin Ross e Kun Agüero si affronteranno anche nel Mondiale per Club della Kings League che si svolgerà a Parigi.

È stato anche deciso che i campioni della Queens League Oysho in Spagna e nelle Americhe affronteranno anche La Finalissima, l’incontro decisivo per conquistare il titolo di campione globale della Queens League.