Icardi-Psg, notte di trattativa. Wanda: "Futuro sarà in Europa"

Nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio per il futuro di Icardi, che adesso potrebbe essere davvero lontano dall'Inter. Il Psg la destinazione, con l'attaccante argentino che però prima dovrebbe allungare il suo contratto con i nerazzurri.

Negli ultimi minuti Icardi ha aperto a questa ipotesi, per questo la trattativa andrà avanti per tutta la notte ma procede con ottimismo. Tra poco andranno in scena nuovi incontri fra le parti: due le strade da percorrere con il Psg, o quella del prestito secco o quella del prestito con diritto di riscatto.

Sarà una notte molto impegnativa per tutti, anche per Wanda-Nara, moglie agente del calciatore: "Mauro andrà via? C'è una speranza ed è l'ultima a morire, vediamo domani. Intanto vado subito a lavorare - ha detto negli studi di Tiki Taka - su di lui ci sono un paio di club. Il mio rapporto con la dirigenza dell'Inter è sempre buono, vediamo che succede. Eventualmente giocherà in Europa. Il Boca Juniors no, è un'ipotesi difficile. Non so se il suo futuro sarà Italia o meno ma comunque Europa".