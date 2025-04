Cosenza, il TAR ha respinto il ricorso: confermati i 4 punti di penalizzazione

Novità importanti sulla squadra allenata da Massimiliano Alvini

Confermati i quattro punti di penalizzazione per il Cosenza: il TAR del Lazio, infatti, ha respinto il ricorso presentato dal club di Serie B. E sono stati, dunque, confermati i quattro punti di penalizzazione.

Gabriele Artistico e compagni, dopo 33 giornate, occupano l’ultimo posto in classifica con 27 punti. La retrocessione in Serie C sembra essere vicina.

Proprio domani, venerdì 25 aprile, il Cosenza affronterà la Salernitana. Un avversario non casuale: quest’ultima formazione, infatti, occupa il terzultimo posto.

Sono sei i punti che dividono le due squadre. Tra esse c’è anche la Reggiana, ferma a quota 32 punti in classifica. Il prossimo turno di campionato, dunque, sarà molto importante per il Cosenza.

