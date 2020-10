Inter, lo strano primato che dividono Hakimi e Kharja

Un gol e due assist nelle sue prime due apparizioni in Serie A. Un biglietto da visita niente male per Achraf Hakimi , che si è presentato nel modo migliore ai suoi nuovi tifosi. L’esterno destro marocchino, arrivato dal Real Madrid per 40 milioni più cinque di bonus, sta già stupendo tutti e sta iniziando ad attirare l’attenzione su di sé anche in ottica fantacalcio.

Ma Hakimi non è l’unico giocatore ad aver realizzato due assist nelle sue prime due partite in nerazzurro. Si tratta di un connazionale dell’ex terzino del Borussia Dortmund, ovvero Houssine Kharja , centrocampista centrale che ha nel curriculum 117 partite in Serie A e 136 in Serie B.

Nella stagione 2010/11 Kharja si trasferì a gennaio dal Genoa all’Inter e nelle prime due giornate in nerazzurro realizzò un assist all’esordio assoluto contro il Palermo e un altro nel turno dopo contro il Bari. Nonostante l’ottimo esordio, l’esperienza di Kharja all’Inter si concluse solamente dopo 19 partite con un gol e cinque assist.

Tifosi e addetti ai lavori ovviamente si augurano che l’avventura di Hakimi a Milano possa essere più importante rispetto a quella del suo connazionale, ma intanto il dato che li accomuna è molto curioso.