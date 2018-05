Genoa, sondaggio con Marchetti per il dopo-Perin: è l’alternativa a Skorupski

Il futuro di Mattia Perin resta tutto da definire, intanto il Genoa inizia a guardarsi intorno per rinforzare la rosa della prossima stagione e per trovare il giusto sostituto del portiere. La Juventus insiste per avere l’attuale numero uno rossoblù e in attesa di definire l’eventuale cessione di Perin il club avrebbe individuato in Łukasz Skorupski il profilo giusto su cui puntare.

Il portiere classe 1991 potrebbe quindi lasciare la Roma - dove non ha mai potuto trovare molto spazio - per mettersi in gioco in un nuovo ambiente che gli garantirebbe certamente maggiore continuità. Non solo Skorupski però, l’alternativa porta a Federico Marchetti. Classe 1983, l’italiano è reduce da un periodo di inattività dal momento che ha vissuto l’ultima stagione alla Lazio da fuori rosa.

Primi sondaggi con Marchetti per il dopo Perin e Genoa sempre vigile anche su Skorupski; sul portiere biancoceleste c'è anche l'interesse della Fiorentina - che potrebbe pensare concretamente a lui in caso di mancato riscatto di Marco Sportiello. I rossoblù lavorano per il futuro della porta mentre nella giornata di ieri il giovane Vodisek ha sostenuto le visite mediche con quella che diventerà la sua nuova società.