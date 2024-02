Cagliari, è arrivato Gaetano: "Sono molto contento" | FOTO e VIDEO

Nell'ultimo giorno di mercato il Cagliari ha chiuso per l'arrivo in prestito dal Napoli di Gianluca Gaetano. Oggi, venerdì 2 febbraio, il centrocampista classe 2000 è arrivato in Sardegna e ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rossoblù.

Cagliari, le prime parole di Gaetano e le immagini del suo arrivo

Arrivato all'aeroporto di Cagliari, Gaetano ha trovato giornalisti e tifosi ad accoglierlo. Prima di andar via, il giovane centrocampista ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai media presenti.

Gaetano ha dichiarato di essere molto contento per il suo arrivo a Cagliari e di non vedere l'ora di iniziare a giocare per la sua nuova squadra: “Cagliari è una piazza importante. Sono molto contento di essere qui, non vedo l’ora di scendere in campo e forza Cagliari. Non ho ancora parlato con Ranieri".