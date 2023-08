Inter, Fabbian con il Frosinone nel destino ma tramite il Bologna

Il mancato accordo per l'arrivo di Samardzic all'Inter ha avuto ripercussioni anche su Fabbian. Infatti il centrocampista doveva andare all'Udinese, ma ora il suo destino è tutto da srivere. Intanto il direttore dell'area tecnico-operativa del Frosinone Guido Angelozzi e il suo agente Michelangelo Minieri hanno incontrato l'Inter. Non c'è stata però nessuna chiusura.

Inter, Fabbian tra Frosinone e Bologna

I nerazzurri vogliono farlo giocare con continuità per farlo crescere. Non si è però ancora trovato l'accordo definitivo con i gialloblù perchè il Bologna insiste per il giocatore. Minieri, l'agente di Fabbian, uscendo dalla sede dell'Inter ha commentato l'incontro dicendo "Stiamo vedendo".

Credit: Andrea Rosito

Il Bologna a differenza del Frosinone, Fabbian lo comprerebbe con la stessa formula dell’Udinese ovvero l'acquisto con il diritto recompra in favore dell'Inter. Come già detto, l'operazione con il Frosinone sarebbe in prestito secco e il centrocampista, che nella scorsa stagione ha segnato otto gol in Serie B con la maglia della Reggina, farebbe poi ritorno all'Inter a fine stagione.

Credit: Andrea Rosito

La novità è che Fabbian potrebbe andare comunque al Frosinone ma passando dal Bologna, che lo acquisterebbe dall'Inter per poi mandarlo in prestito alla squadra di Di Francesco.