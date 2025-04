Le parole dell’allenatore croato alla vigilia della partita dello stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri.

La Juventus torna in campo dopo la vittoria contro il Genoa di misura per 1-0 per un altro impegno importante in ottica qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

L’ostacolo, questa volta, è la Roma di Claudio Ranieri.

I giallorossi, da quando “Sir Claudio” è tornato sulla panchina, hanno totalmente cambiato la marcia di una stagione iniziata con il piede sbagliato.

Alle 12 sentiremo le parole nella consueta conferenza stampa di vigilia dell’allenatore della Juventus, Igor Tudor.

Juventus, le parole di Igor Tudor

IN AGGIORNAMENTO