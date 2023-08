Inter, Fabbian verso il prestito al Frosinone: il punto

Dopo il trasferimento saltato all'Udinese, Fabbian può lasciare l'Inter per andare in prestito al Frosinone

Dopo essere stato a un passo dal trasferimento all'Udinese, Fabbian potrebbe comunque salutare l'Inter in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista era coinvolto nell'operazione Samardzic e si sarebbe trasferito in Friuli a titolo definitivo, ma è tornato a Milano dopo che i problemi sopraggiunti nell'accordo tra l'Inter e l'entourage del calciatore serbo.

Foto Andrea Rosito

Inter, Fabbian può andare in prestito al Frosinone

L'intenzione dell'Inter, adesso, è di mandare Fabbian a giocare con continuità in prestito secco: nelle ultime ore si è fatto avanti con decisione il Frosinone, che è molto vicino alla chiusura dell'operazione. Il centrocampista, che nella scorsa stagione ha segnato otto gol in Serie B con la maglia della Reggina, farebbe poi ritorno in nerazzurro a fine stagione.