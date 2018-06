La crociera del destino, pizza e mamma Chari: il primo giorno a Napoli di Fabian Ruiz

Una visita a Napoli da turista proprio nel giorno in cui la società azzurra ha chiuso per il suo acquisto: il racconto del primo giorno azzurro di Fabian Ruiz

Un primo sopralluogo, ma da turista: Fabian Ruiz è sbarcato oggi a Napoli, tappa di una crociera in compagnia dei suoi familiari. È arrivato al mattino, e ha subito voluto visitare Castel Nuovo, il castello medievale della famiglia Angiò a pochi passi dal porto. Ha cominciato a vivere la città, in uno dei luoghi più convulsi, dove la vita scorre veloce a pochi passi dal mare.

Quello che incanta chiunque e che ha convinto anche il centrocampista spagnolo a dedicargli del tempo. Dopo la visita, infatti, attraversando la galleria Umberto e piazza del Plebiscito, ha raggiunto il lungomare per scattare qualche foto con vista sul golfo.















Quel movimento di giornalisti e addetti alla comunicazione aveva fatto insospettire le persone, che poi con gli smartphone hanno capito tutto: stavano guardando muoversi ancora in anonimato il nuovo acquisto del Napoli. E allora sono arrivate subito le prime domande, da parte anche dei tifosi, sul suo futuro. Non ha concesso frasi ad effetto, mantenendo la solita cautela: finché non si firma, non si parla.

Strano scherzo del destino: proprio nel giorno in cui la Sovereign - nave da crociera scelta dal ragazzo per le sue vacanze - ha attraccato al porto di Napoli, la società del presidente De Laurentiis ha di fatto chiuso il suo acquisto (restano da limare solo alcuni dettagli, compreso il valore della clausola di risoluzione che sarà presente nel contratto).













Una notizia che avrà strappato un sorriso anche alla mamma di Fabian Ruiz, la signora Chari, presente al fianco del figlio nella sua giornata napoletana. Lei, impiegata da tantissimi anni nel Betis e che proprio nei giorni scorsi è stata una delle protagoniste (insieme a Fabian Ruiz) della campagna abbonamenti del club. Magari non lo dirà, ma sa benissimo che Napoli rappresenta un passo in avanti per la carriera del figlio.

Napoli e il suo fasciano speciale. La storia della città ha subito incuriosito il ragazzo, così la terza tappa della sua visita è stata Pompei, raggiunta in taxi. In mezzo, Fabian Ruiz si è concesso il piacere di una pizza, per cominciare a calarsi al meglio in quella che sarà la sua nuova casa. Napoli e il Napoli, altro che 'semplice' tappa di crociera...

