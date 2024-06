Il Napoli blinda Folorunsho: accordo per il rinnovo

Il Napoli di Antonio Conte inizia a prendere forma: la dirigenza azzurra ha trovato l'accordo per il rinnovo di Michael Folorunsho, attualmente impegnato a Euro 2024. Il centrocampista ha giocato al Verona nella passata stagione, mentre per la prossima il Napoli ha deciso di confermarlo nella rosa dopo averlo blindato. Contratto fino al 2029 per il classe 1998.

Napoli, accordo per il rinnovo di Folorunsho

Michael Folorunsho rinnoverà con il Napoli: contratto fino al 2029 per il centrocampista italiano, blindato dalla società azzurra. La nuova squadra di Antonio Conte inizia a prendere forma, partendo da uno dei protagonisti della Serie A 2023-24 con la maglia dell'Hellas Verona.

Nella spedizione azzurra a Euro 2024 il centrocampista del Verona non ha ancora trovato spazio, ma, in vista della prossima stagione, il Napoli si assicura il rinnovo di contratto. La società azzurra si è incontrata con il suo agente, Mario Giuffredi, per decidere la durata del rinnovo: saranno 5 gli anni per il classe 1998.

Un'ottima stagione con la maglia del Verona sembra aver convinto il Napoli: Folorunsho, nel campionato da poco terminato, ha segnato 5 gol e un assist in 34 partite, aggiungendo tanto sacrificio e sostanza nel reparto di centrocampo.