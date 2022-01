Fiorentina, l'obiettivo è tenere Vlahovic fino al termine della stagione

Le esigenze dell'agente dell'attaccante viola sono alte per una trattativa nel mercato di gennaio

Ci sono squadre che si sono interessate in maniera concreta per Dusan Vlahovic, ma nessuna ha mai affondato il colpo. Le pretese dell'agente del giocatore della Fiorentina sono alte: quasi 10 milioni alla firma. Inoltre la Fiorentina ha ricevuto delle offerte che non ha ritenuto congrue rispetto alle valutazioni.

La posizione della Fiorentina

La Fiorentina non è intenzionata a cederlo nel mercato di gennaio ed è convinta di tenere Vlahovic a Firenze fino al termine della stagione. Il contratto del giocatore terminerà il 30 giugno 2023.