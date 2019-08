Fiorentina, si avvicina Raphinha. Piacciono anche Pedro e Kanneman

La Fiorentina è in pressing per arrivare a Raphinha. Il giocatore dello Sporting Lisbona piace molto alla società di Commisso, che sta accelerando per chiudere per il brasiliano. L'offerta dei viola è stata alzata: si è arrivati a 18 milioni più qualche bonus, valutazione abbassata dai portoghesi che inizialmente chiedevano circa 30 milioni. A inizio della prossima settimana, potrebbe arrivare l'intesa.

Ma i viola non si fermano qui: piacciono anche Pedro (punta brasiliana del Fluminense) e Kanneman (difensore argentino classe '91 del Gremio, in foto). L'attaccante brasiliano arriverebbe in caso di cessione di Simeone, che piace molto al Cagliari.