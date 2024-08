L'estate degli scontenti e delle presunte promesse non riguarda solo Koopmeiners. Come raccontato da Luca Marchetti a Sky Sport, anche Nico Gonzalez ha espresso il suo malumore alla Fiorentina e, come l'olandese, vuole la Juventus. L'esterno ha chiesto al club di rispettare la promessa di lasciarlo partire in caso di offerta da un club di Champions League. Ma la situazione è complicata: i viola aspettano di avere in mano Gudmundsson, che però il Genoa non libera per lo stesso motivo, non avendo ancora trovato il sostituto.

Malumore Nico Gonzalez: la situazione

Come già detto, l'argentino vuole lasciare la Fiorentina, che dopo aver rifiutato le offerte di Leicester e Brentford gli aveva promesso di prendere in considerazione le richieste da parte di un club importante di Champions League. Quel club ora è la Juventus, che continua il pressing sul giocatore.

La Fiorentina però ancora non accetta, perché Gudmundsson, che sarebbe proprio il sostituto designato di Nico Gonzalez, è ancora bloccato dal Genoa. Anche l'islandese vorrebbe partire e anche lui è bloccato perché il suo club non ha ancora trovato il suo erede. In entrambi i club ora c'è grande tensione.

Per questi motivi, la situazione è complicata. Intanto, Nico Gonzalez non ha preso parte all'amichevole della squadra di Palladino contro il Friburgo e continua a rivendicare la promessa fatta dalla società. Quella che è sempre più "l'estate degli scontenti" continua.