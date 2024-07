Roma, contatti con En-Nesyri: la situazione

La Roma insiste per En-Nesyri, con il Fenerbahce di Mourinho che rimane in pressing

La Roma si muove ancora per Youssef En-Nesyri: l'attaccante del Siviglia è finito nel mirino dei giallorossi, che cercano di trovare l'accordo con il club spagnolo per portarlo in Italia.

En-Nesyri nel mirino della Roma

La Roma spinge per Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino di proprietà del Siviglia. Su di lui rimane forte il pressing del Fenerbahce di Josè Mourinho, che può permettersi di offrire i 6 milioni di stipendio netti per il giocatore.

L'Arabia saudita rimane sullo sfondo per En-Nesyri, con la Roma che cercherà prima l'accordo con il Siviglia per poter portare in giallorosso un attaccante da 16 gol nell'ultima Liga.