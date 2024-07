Empoli, scambio di documenti con il Milan per Colombo: i dettagli

Lorenzo Colombo sarà presto un nuovo giocatore dell'Empoli. I toscani hanno trovato l'accordo con il Milan per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante, e i due club sono ora nella fase di scambio dei documenti.

Empoli, trovato l'accordo con il Milan per Colombo

Dopo la doppietta contro il Manchester City in amichevole, Colombo lascia il Milan ancora ua volta in prestito. L'attaccante ex Lecce e Monza si unisce all'Empoli, che avrà a disposizione anche l'opzione di riscatto al termine della prossima stagione per mantenere in rosa il classe 2002.