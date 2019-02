Inter e Napoli, date e orari degli ottavi di Europa League

L’urna di Nyon ha decretato le avversarie di Napoli e Inter, uniche due squadre italiane ancora in corsa in Europa League. La formazione nerazzurra affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, mentre gli azzurri il Salisburgo (QUI per tutti gli accoppiamenti). Queste le date e gli orari ufficiali degli ottavi di finale di Europa League che avranno come protagoniste le formazioni italiane:

Andata

giovedì 7 marzo h 18.55 Eintracht-Inter

giovedì 7 marzo h 21.00 Napoli-Salisburgo

Ritorno

giovedì 14 marzo h 18.55 Salisburgo-Napoli

giovedì 14 marzo h 21.00 Inter-Eintracht