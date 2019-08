De Rossi: "Sono al Boca per passione. E' un grande club"

Daniele De Rossi ha cerchiato di rosso la data di martedì 13 agosto. Il Boca giocherà contro l'Almagro in Coppa d'Argentina e l'ex Roma potrebbe fare il suo esordio proprio in quell'occasione. Una manciata di minuti per arrivare al meglio al 18 agosto, alla prima alla Bombonera con l'Aldovisi.

"Sono in un grande club, in una squadra che vuole vincere lavorando bene - ha spiegato ai microfoni del sito ufficiale del club in occasione di un'intervista che andrà in onda nella giornata di martedì: "Perché sono qui? Per la passione che ho per questa società da quando sono piccolo, la motivazione che ho quando gioco a calcio e la passione che provo per questo sport a livelli seri”. DDR ha una certezza per il suo futuro: “Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri, nel modo che piace a me”.

