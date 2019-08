Manchester United, continua il pressing per Mandzukic

Mandzukic e il Manchester United: domani, giovedì 8 agosto, sarà l'ultimo giorno utile per le squadre inglesi per il calciomercato in entrata. E la squadra di Solskjaer, dopo aver ceduto Lukaku, è ora alla ricerca di un nuovo attaccante. Per arrivare allo juventino, i tempi sono molto brevi: domattina sono previsti nuovi contatti tra i club e, allo stesso tempo, si cercherà di trovare un'intesa con il giocatore. La trattativa è difficile, ma si lavora. Allo stesso tempo, resta in piedi la pista che porta a Llorente (svincolato): l'ex Tottenham arriverebbe a prescindere dal croato.