Roma, nessuno sconto all'Inter per Dzeko

Alla ricerca di una punta. L'Inter continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte un attacco che soddisfi le richieste dell'allenatore nerazzurro. Se da una parte si è improvvisamente riaperta la trattativa per Lukaku, dall'altra restano le difficoltà per Edin Dzeko.

Per il bosniaco la Roma non scende a compromessi. La richiesta per il classe 1986 (14 gol in 40 gare stagionali) da parte dei giallorossi è stata fin dall'inizio pari a 20 milioni (nerazzurri fermi a 15). Adesso che si è entrati nella fase finale del mercato, si fa tutto più difficile dal momento che mancherebbero delle alternative valide da consegnare eventualmente a Fonseca. La chiave potrebbe essere uno scambio Dzeko-Icardi.

Nella giornata di oggi l'agente di Dzeko, Martina, si è recato in sede Inter con l'intento di dare un'accelerata alla trattativa ma le parti faticano ancora ad avvicinarsi.