VIDEO | De Rossi, visite mediche ultimate col Boca Juniors

Daniele De Rossi è atterrato a Buenos Aires, per cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Boca Juniors, la prima lontanto da quella Roma che da sempre l'ha cresciuto come uomo e calciatore. Arrivato poco fa in Argentina, l'ex capitano dei giallorossi è stato accolto da tantissimi tifosi degli xeneizes, giunti in aeroporto per abbracciare e salutare il loro nuovo idolo. Di seguito, il video dell'accoglienza riservata a DDR.

Una volta arrivato per le visite mediche anche qui Daniele De Rossi ha trovato un nutrito gruppo di tifosi che lo hanno accolto calorosamente con cori e canti per lui. Ecco le immagini:

Ultimate le visite mediche, tantissimi tifosi ad attenderlo e acclamarlo.

