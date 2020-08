Juventus, De Ligt arrivato a Roma per l'operazione alla spalla

Saranno giorni, settimane, mesi particolari per Matthijs De Ligt, con il difensore della Juventus arrivato in questi minuti a Roma, dove si sottoporrà all'operazione alla spalla destra. Il centrale olandese ha optato per l'intervento dopo aver terminato la sua prima stagione in bianconero. 39 presenze e 4 gol il bottino, con la vittoria dello scudetto e l'ultima, amara, partita giocata con il Lione.

In sua compagnia anche la fidanzata Annekee Molenaar e il dottore Luca Stefanini, medico della Juventus. Il classe 1999 non sarà dunque da subito a disposizione di Pirlo per l'inizio della prossima stagione.

Quello alla spalla destra è un problema che De Ligt si porta dietro ormai da tempo, fin dalla trasferta sul campo dell'Atalanta dello scorso novembre. Dopo il lockdown la situazione si è complicata e la spalla è “uscita” più volte, come contro il Sassuolo. A quel punto, è diventata inevitabile la decisione di andare sotto i ferri.

