Juventus, De Ligt richiesto da Tuchel: il Chelsea è pronto a offrire Werner

Ci sono stati, negli ultimi giorni, dei contatti tra la Juventus e il Chelsea per De Ligt, seguito da tempo dai Blues e richiesto espressamente da Tuchel per la difesa. Il Chelsea ha proposto di inserire anche Werner come contropartita, che è un giocatore che ai bianconeri piace, ma c’è ancora grande distanza tra valutazioni e sulla parte cash. L'attaccante tedesco ha già dato il suo ok al trasferimento.

Il Chelsea infatti oltre al cartellino dell’attaccante offre una cifra al momento non soddisfacente per la Juventus. Una trattativa vera e proprio ancora non è cominciata, ma i club hanno già parlato per capire i margini dell’eventuale operazione. La Juventus, a ogni modo, non vuole perdere De Ligt se non in cambio di contropartite importanti.