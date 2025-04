Le parole del presidente UEFA a Sky Sport

Tra Champions League, nuovo format e la Superlega. Il presidente UEFA Aleksander Čeferin si è espresso così a Sky Sport pochi minuti prima della sfida tra Celje e Fiorentina: “Nuovo format della Champions? Tutti sono super contenti, tranne il solito 1% di critici. L’abbiamo resa più interessante. L’ultima giornata del girone è stata elettrizzante, ogni gol cambiava tutto”.

Ceferin ha poi proseguito: “Non solo per la Champions, però, è stato un successo anche per Europa League e Conference. Il sistema col girone unico è stato un successo. Tutte hanno avuto possibilità? Certo”.

E sulla Superlega: “Non esiste, l’ultima parola è stata già data tanto tempo fa”. In occasione della sfida del club viola (terminata 2-1 in favore della squadra di Palladino) ha parlato così del club e del presidente Commisso: “Rocco è un grande appassionato di calcio, lo vedo sempre così nervoso in tribuna che, a volte, temo per la sua salute. L’ho visto due volte in due finali, se battono lo Celje anche stavolta potrebbero arrivare fino in fondo. Vedremo se riusciranno ad alzare la coppa. Ho visto la Fiorentina settimana scorsa ed è davvero una squadra molto buona. Hanno una possibilità”.