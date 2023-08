De Laurentiis: "Osimhen resta, ha altri due anni di contratto"

Ultimi giorni di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli di Rudi Garcia. Nella giornata di venerdì 11 agosto, gli azzurri sfideranno in amichevole l'Apollon. Intanto, mentre la squadra continua a lavorare sul campo, la dirigenza azzurra si muove sul mercato. Dopo Natan, il Napoli ha ufficializzato anche l'arrivo di Cajuste dal Reims. Di Victor Osimhen ha parlato Aurelio De Laurentiis. intervistato ai microfoni di Sky Sport.

Napoli, le parole del presidente Aurelio De Laurentiis su Osimhen

Su Victor Osimhen, il presidente azzurro ha così dichiarato: "Osimhen resta, ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare? Esistono dei contratti, e sono sempre da rispettare da entrambe le parti perché sono dei rapporti bilaterali. Finché la bilateralità c’è sì va sempre d’accordo e con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento. State sereni e tranquilli”. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis sull'attaccante nigeriano.

E' crescente l'ottimismo per l'intesa per rinnovare il contratto del calciatore. Le parti non sono mai state così vicine per il prolungamento di Osimhen. Nella scorsa stagione, l'ex Lille è stato un giocatore fondamentale nella conquista dello Scudetto.