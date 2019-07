L'Inter pensa a Darmian per la difesa. Il nuovo allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, ha espresso il proprio gradimento per il terzino del Manchester United, vero e proprio jolly difensivo, che potrebbe tornare utile al club di Zhang in caso di cessione di uno tra Miranda e Dalbert. Proprio su Darmian, però, è sempre vigile anche la Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore.