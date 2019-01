Coppa Italia | Inter-Lazio, i convocati di Spalletti: c'è Perisic

Poco più di 24 ore al fischio d’inizio della sfida fra Inter e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L’allenatore nerazzurro Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i biancocelesti. Prima fra i convocati per il nuovo acquisto Cedric, out De Vrij e Keita Balde. C'è Perisic, tornato ad allenarsi in gruppo, e in questi giorni al centro di numerose voci di calciomercato.

Ecco l’elenco:

Portieri: Handanovic, Padelli, Berni.

Difensori: Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic, Candreva.

Attaccanti: Icardi, Lautaro Martinez, Politano, Salcedo.