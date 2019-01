Roma, la squadra arriva a Trigoria: trenta tifosi ad attendere il pullman | VIDEO

Dopo la sconfitta con la Fiorentina per 7-1, in casa Roma si respira sicuramente un clima strano, quasi surreale. Così come strana e surreale è stata l'accoglienza riservata al pullman della squadra giallorossa arrivata in piena notte a Trigoria. Una trentina di tifosi ha accolto la squadra, davanti a un capannello di poliziotti. Qualche parola rivolta ai giocatori e anche qualche calcio e il lancio di un bastone indirizzato al mezzo, con le forze dell'ordine subito intervenute per evitare ulteriori situazioni. Poi, tanto silenzio. Una volta arrivati, i giocatori hanno subito lasciato il centro di allenamento. Ecco il video dell'arrivo della squadra.

[videosky id="485459"][/videosky]