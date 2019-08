Fiorentina, Commisso: “Ribery una leggenda. Mercato? Abbiamo investito”

Nuova proprietà, nuovi acquisti, nuove emozioni. Rocco Commisso, neopresidente della Fiorentina, sta sicuramente regalando un’aria positiva nell’ambiente viola dopo l’ultima, deludente stagione. Soprattutto dopo l’inaspettato acquisto di Franck Ribery, presentato ieri al Franchi davanti a circa diecimila persone in festa. “Franck l’ho incontrato, è una leggenda” ha dichiarato oggi Commisso, ai microfoni di Sky Sport, a proposito dell’ex Bayern. “Quello che ha fatto lui, a parte Cristiano Ronaldo, nessuno in Italia lo ha fatto".

“Mercato? Abbiamo aperto le casse, gli ingaggi si stanno alzando ed il nuovo sponsor Mediacom porterà più soldi rispetto al passato” ha proseguito il presidente viola. “Poi ci vorrà solo tempo, servono mesi o anni. Esiste il Fair Play Finanziario, non puoi spendere soldi se non hai delle entrate. Io in Curva Fiesole alla prima di campionato? L’ho sempre detto, questa Fiorentina è prima dei tifosi e poi di Rocco Commisso. Io sono qui da poco, loro sono più importanti di me perché supportano questa squadra da anni. Il mio lavoro è far provare loro delle emozioni, come loro le hanno fatte provare a me il giorno in cui sono venuto a Firenze. Da quel momento mi sono detto che avrei dovuto fare qualcosa di bello”.