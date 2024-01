Il Milan guarda al futuro: piacciono Cissè e Agbonifo del Verona

Il Milan guarda al futuro e ha messo gli occhi su due giovani del Verona: si tratta di Alphadjo Cissè e Richi Agbonifo, entrambi del 2006.

Milan, piacciono Cissè e Agbonifo del Verona

Nessuno dei due ha ancora esordito in Serie A, ma entrambi hanno dimostrato le loro qualità con la Primavera dell'Hellas. In particolare ai rossoneri piace Cissè: di ruolo ala sinistra o seconda punta, 18 anni il prossimo ottobre, in questa stagione ha collezionato 5 gol in 19 presenze tra campionato e Coppa Italia. Ha anche trovato spazio con la Nazionale italiana Under-19, con cui ha segnato all'esordio nel match contro la Serbia dello scorso 14 ottobre.

Agbonifo invece è già maggiorenne dall'8 gennaio. Esterno o ala sinistra, all'occorrenza anche trequartista, fin qui ha realizzato 4 gol e 2 assist in 18 partite giocate tra campionato Primavera, campionato Under-18 e Coppa Primavera.