Prandelli: "Commisso innovatore, spero non perda entusiasmo"

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Inter, domani la Fiorentina farà visita al Napoli. Ma a Firenze l'attenzione si è spostata sulla questione stadio, dopo il comunicato della società viola in cui chiude a ogni possibilità di interventi sul Franchi. "Le prime impressioni sono che siamo di fronte ad una sconfitta per il calcio italiano, specie per le persone che come Commisso vengono dall’estero per investire. Mi pare una follia italiana. La cosa più importante è che Rocco non perda energia e carica. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con valori importanti, che ha voglia di fare tanto per la Fiorentina“. Così Cesare Prandelli nella conferenza stampa di viglia.

In questi giorni l'allenatore viola ha avuto modo di conoscere di persona il presidente italoamericano. "Se arriva un personaggio che ha questa volontà di costruire la casa della Fiorentina è un valore aggiunto ad una società già gloriosa, considerata un riferimento in Europa e nel mondo. Se hai anche queste strutture diventa interessante, possiamo andare a giocare le competizioni europee con continuità. Commisso può essere un innovatore del calcio. Ho percepito la volontà di lasciare il segno. Anche lui deve capire che si vive tutto in modo esasperato. È amareggiato per le critiche, ma gli ho detto che i complimenti si possono ricevere anche dopo“.

Sulla situazione di Kouame, che dopo il gol contro l'Inter sembra destinato a restare in viola: "Ho sempre speso delle parole per lui: è serio, motivato e lavora molto. Lo staff tecnico è lì per cercare di migliorare quelle situazioni che sta cercando di capire, come lo smarcamento e il modo di attaccare la porta avversaria. Christian è un attaccante moderno che può fare la punta in profondità ma anche sugli esterni, assieme ad un attaccante vero, può fare molto bene".

Sul rinnovo di Terracciano: "È stata una cosa automatica. Ho trovato in Pietro una persona determinata, educata nei modi ma ricco di concetti di gruppo". E sulla gara contro gli azzurri: "Se ci difenderemo molto bassi sarà una partita di grande sofferenza, ma se ripartiremo velocemente possiamo fare male al Napoli, come abbiamo fatto a Torino".