Milan-Tomori, tutto fatto: domani arriva in Italia

Un campionato e un sogno scudetto da portare avanti. Dopo Meité e Mandzukic, il Milan ha chiuso anche per Tomori del Chelsea (QUI i dettagli dell’operazione).

Tra i club è infatti si è concluso lo scambio di documenti per limare gli ultimi dettagli. Il Milan aspetta il giocatore che sarà domani in Italia per le visite mediche che sosterrà nel pomeriggio.

Si tratta di un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto a 25 milioni di sterline (circa 28,2 milioni di euro).

Tutto fermo per Junior Firpo

Capitolo Junior Firpo: i rossoneri si sono fermati, non ci sono le condizioni. Il Milan potrebbe anche decidere di non acquistare un terzino, dato che ne ha quattro: Calabria, Theo Hernandez (titolari), Dalot e Kalulu (che possono giocare sia a destra che a sinistra).

L’affare si è quindi bloccato totalmente e non si farà più. le difficoltà che stiamo raccontando da giorni sono continuate, e non sussistono i margini né lato Barcellona (che non può sostituirlo), né lato giocatore (che oggi non vuole spostarsi).