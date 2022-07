Roma, è il giorno di Celik: il giocatore è arrivato nella capitale | FOTO e VIDEO

L'ultima offerta fatta al Lille è risultata decisiva: accordo raggiunto, adesso il terzino turco Zeki Celik è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Adesso c'è solamente da completare il classico iter prima di arrivare all'ufficialità.

Il giocatore è appena arrivato nella capitale per poter sostenere le visite mediche, che si divideranno tra oggi e domani, lunedì 4 luglio, per poi arrivare alla firma sul contratto.

Roma, chi è il terzo acquisto giallorosso Celik

Prima Matic, poi Svilar e adesso Celik, poi si vedrà per Frattesi. La Roma chiude per il terzo acquisto della sua sessione estiva di calciomercato, che già si è rivelata bollente per i giallorossi. Vincitore della Ligue 1 nella stagione 2020-2021 appunto con la maglia del Lille, l'esterno turco quest'anno ha disputato un'altra stagione da protagonista, con 40 partite giocate in tutte le competizioni, segnando anche 3 gol e con 3 assist all'attivo.

Inoltre, il giocatore è già un punto fermo della nazionale turca. Molti erano i club interessati al giocatore, ma Zeki Celik è stato subito convinto anche dallo Special One José Mourinho, oltre che dal progetto presentato dai campioni della primissima Conference League.

La presenza dell'allenatore portoghese ha giocato un ruolo decisivo nell'arrivo della fumata bianca dell'affare.